Аварийное отключение электроэнергии: более 3 тысяч сумчан осталась без света
Киев • УНН
В Сумах из-за аварийного отключения электроэнергии более трех тысяч горожан остались без света. Сейчас энергетики работают над ликвидацией аварии.
Сегодня, 20 февраля в Сумах произошла авария на электросетях, из-за чего более 3000 горожан остались без света. Об этом сообщает пресс-служба Сумской городской военной администрации, пишет УНН.
Детали
АО "Сумыоблэнерго" информирует об аварийном отключении электроэнергии
Сейчас электроснабжение отсутствует у более 3 000 потребителей, это жители:
- ул. Сапуховская;
- просп. Свободы;
- ул. Нижневоскресенская;
- Ильинская улица;
- ул. Шевченко;
- ул. Кондратьева;
- ул. Засумская;
- ул. 1-я Набережная р. Стрелка;
- ул. Лихвинская стенка;
- ул. Лебединская;
- Ярослава Мудрого и других прилегающих к ним улиц.
В Горсовете уверяют, что энергетики работают над восстановлением энергоснабжения.
Напомним
В частности, из-за боевых действий 374 населенных пункта в Украине остаются обесточенными. Новые повреждения электросетей зафиксированы в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.
Из-за вражеских обстрелов повреждены газопроводы в Днепропетровской и Харьковской областях - Минэнерго20 февраля 2024, 07:53 • 19806 просмотров
Аварийное отключение электроэнергии: более 3 тысяч сумчан осталась без света
В Сумах из-за аварийного отключения электроэнергии более трех тысяч горожан остались без света. Сейчас энергетики работают над ликвидацией аварии.
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