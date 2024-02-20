Аварийное отключение электроэнергии: более 3 тысяч сумчан осталась без света

Сегодня, 20 февраля в Сумах произошла авария на электросетях, из-за чего более 3000 горожан остались без света. Об этом сообщает пресс-служба Сумской городской военной администрации, пишет УНН.

Детали

АО "Сумыоблэнерго" информирует об аварийном отключении электроэнергии - предупредили в МВА.

Сейчас электроснабжение отсутствует у более 3 000 потребителей, это жители:

ул. Сапуховская;

просп. Свободы;

ул. Нижневоскресенская;

Ильинская улица;

ул. Шевченко;

ул. Кондратьева;

ул. Засумская;

ул. 1-я Набережная р. Стрелка;

ул. Лихвинская стенка;

ул. Лебединская;

Ярослава Мудрого и других прилегающих к ним улиц.

В Горсовете уверяют, что энергетики работают над восстановлением энергоснабжения.

Напомним

В частности, из-за боевых действий 374 населенных пункта в Украине остаются обесточенными. Новые повреждения электросетей зафиксированы в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.

Из-за вражеских обстрелов повреждены газопроводы в Днепропетровской и Харьковской областях - Минэнерго