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Аварийное отключение электроэнергии: более 3 тысяч сумчан осталась без света

Аварийное отключение электроэнергии: более 3 тысяч сумчан осталась без света

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 12:00  •  6651 просмотра

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В Сумах из-за аварийного отключения электроэнергии более трех тысяч горожан остались без света. Сейчас энергетики работают над ликвидацией аварии.

Сегодня, 20 февраля в Сумах произошла авария на электросетях, из-за чего более 3000 горожан остались  без света. Об этом сообщает пресс-служба Сумской городской военной администрации, пишет УНН.

Детали 

АО "Сумыоблэнерго" информирует об аварийном отключении электроэнергии

- предупредили в МВА.

Сейчас электроснабжение отсутствует у более 3 000 потребителей, это жители:

  • ул. Сапуховская;
  • просп. Свободы;
  • ул. Нижневоскресенская;
  • Ильинская улица;
  • ул. Шевченко;
  • ул. Кондратьева;
  • ул. Засумская;
  • ул. 1-я Набережная р. Стрелка;
  • ул. Лихвинская стенка;
  • ул. Лебединская;
  • Ярослава Мудрого и других прилегающих к ним улиц.

В Горсовете уверяют, что энергетики работают над восстановлением энергоснабжения.

Напомним

В частности, из-за боевых действий 374 населенных пункта в Украине остаются обесточенными. Новые повреждения электросетей зафиксированы в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.

Из-за вражеских обстрелов повреждены газопроводы в Днепропетровской и Харьковской областях - Минэнерго20 февраля 2024, 07:53 • 19806 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоКриминал и ЧП
dneprДнепр
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ukrainaУкраина
sumyСумы
kharkivХарьков
Аварійне відключення електроенергії: понад 3 тисячі сумчан лишилась без світла
Emergency power outage: more than 3 thousand residents of Sumy were left without electricity
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