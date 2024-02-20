В Україні знеструмлені 374 населені пункти, є нові пошкодження в мережах у трьох областях - енергетики
Київ • УНН
Зокрема, через бойові дії 374 населених пункти в Україні залишаються знеструмленими. Нові пошкодження електромереж зафіксовані у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях.
Через бойові дії та з інших причин на ранок вівторка, 20 лютого, без світла залишаються 374 населених пунктів. Є нові пошкодження в мережах у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях. Про це УНН повідомляє із посиланням на Міненерго та Укренерго.
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За даними Міненерго, на Харківщині ремонтники заживили понад 10 тисяч споживачів, які знеструмлювалися через ворожі обстріли.
"На жаль, є нові пошкодження електромереж у громадах області. Кількість відключених споживачів уточнюється"- вказали в Міненерго.
На Дніпропетровщині через бойові дії вимикалися лінії електропередачі та знеструмлювалися 12 населених пунктів. Станом на ранок усіх споживачів заживили, вказали в Міненерго.
У Запорізькій області внаслідок бойових дій знеструмлено 6 населених пунктів (понад 1,2 тисячі споживачів).Загалом залишаються без світла через бойові дії 9,5 тисячі споживачів у 63 населених пунктах області.
А на Херсонщині без електроенергії через російькі удари перебувають 25,8 тисячі споживачів у 45 населених пунктах.
На Сумщині через бойові дії залишаються знеструмленими 2417 споживачів у 55 населених пунктах.
Загалом, за даними Укренерго, через бойові дії та з інших причин на ранок без електроенергії залишаються 374 населених пунктів. "Є нові пошкодження в мережах обленерго Дніпропетровської, Запорізької областей", - вказали в Укренерго.
Через ворожі обстріли пошкоджені газопроводи на Дніпропетровщині та Харківщині - Міненерго 20.02.24, 09:53 • 23824 перегляди