В Украине обесточены 374 населенных пункта, есть новые повреждения в сетях в трех областях - энергетики
Киев • УНН
В частности, из-за боевых действий 374 населенных пункта в Украине остаются обесточенными. Новые повреждения электросетей зафиксированы в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.
Из-за боевых действий и по другим причинам на утро вторника, 20 февраля, без света остаются 374 населенных пунктов. Есть новые повреждения в сетях в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минэнерго и Укрэнерго.
Детали
По данным Минэнерго, на Харьковщине ремонтники запитали более 10 тысяч потребителей, которые обесточивались из-за вражеских обстрелов.
"К сожалению, есть новые повреждения электросетей в общинах области. Количество отключенных потребителей уточняется" - указали в Минэнерго.
На Днепропетровщине из-за боевых действий отключались линии электропередачи и обесточивались 12 населенных пунктов. По состоянию на утро всех потребителей запитали, указали в Минэнерго.
В Запорожской области в результате боевых действий обесточены 6 населенных пунктов (более 1,2 тысячи потребителей) В целом остаются без света из-за боевых действий 9,5 тысячи потребителей в 63 населенных пунктах области.
А на Херсонщине без электроэнергии из-за российских ударов находятся 25,8 тысячи потребителей в 45 населенных пунктах.
На Сумщине из-за боевых действий остаются обесточенными 2417 потребителей в 55 населенных пунктах.
Всего, по данным Укрэнерго, из-за боевых действий и по другим причинам на утро без электроэнергии остаются 374 населенных пунктов. "Есть новые повреждения в сетях облэнерго Днепропетровской, Запорожской областей", - указали в Укрэнерго.
Из-за вражеских обстрелов повреждены газопроводы в Днепропетровской и Харьковской областях - Минэнерго20 февраля 2024, 07:53 • 15448 просмотров
В Украине обесточены 374 населенных пункта, есть новые повреждения в сетях в трех областях - энергетики
В частности, из-за боевых действий 374 населенных пункта в Украине остаются обесточенными. Новые повреждения электросетей зафиксированы в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.
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