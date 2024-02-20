В Украине обесточены 374 населенных пункта, есть новые повреждения в сетях в трех областях - энергетики

Из-за боевых действий и по другим причинам на утро вторника, 20 февраля, без света остаются 374 населенных пунктов. Есть новые повреждения в сетях в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минэнерго и Укрэнерго.

Детали

По данным Минэнерго, на Харьковщине ремонтники запитали более 10 тысяч потребителей, которые обесточивались из-за вражеских обстрелов.

"К сожалению, есть новые повреждения электросетей в общинах области. Количество отключенных потребителей уточняется" - указали в Минэнерго.

На Днепропетровщине из-за боевых действий отключались линии электропередачи и обесточивались 12 населенных пунктов. По состоянию на утро всех потребителей запитали, указали в Минэнерго.

В Запорожской области в результате боевых действий обесточены 6 населенных пунктов (более 1,2 тысячи потребителей) В целом остаются без света из-за боевых действий 9,5 тысячи потребителей в 63 населенных пунктах области.

А на Херсонщине без электроэнергии из-за российских ударов находятся 25,8 тысячи потребителей в 45 населенных пунктах.

На Сумщине из-за боевых действий остаются обесточенными 2417 потребителей в 55 населенных пунктах.

Всего, по данным Укрэнерго, из-за боевых действий и по другим причинам на утро без электроэнергии остаются 374 населенных пунктов. "Есть новые повреждения в сетях облэнерго Днепропетровской, Запорожской областей", - указали в Укрэнерго.

Из-за вражеских обстрелов повреждены газопроводы в Днепропетровской и Харьковской областях - Минэнерго