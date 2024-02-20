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В Украине обесточены 374 населенных пункта, есть новые повреждения в сетях в трех областях - энергетики

В Украине обесточены 374 населенных пункта, есть новые повреждения в сетях в трех областях - энергетики

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 09:04  •  8411 просмотра

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В частности, из-за боевых действий 374 населенных пункта в Украине остаются обесточенными. Новые повреждения электросетей зафиксированы в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.

Из-за боевых действий и по другим причинам на утро вторника, 20 февраля, без света остаются 374 населенных пунктов. Есть новые повреждения в сетях в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минэнерго и Укрэнерго.

Детали

По данным Минэнерго, на Харьковщине ремонтники запитали более 10 тысяч потребителей, которые обесточивались из-за вражеских обстрелов.

"К сожалению, есть новые повреждения электросетей в общинах области. Количество отключенных потребителей уточняется" - указали в Минэнерго.

На Днепропетровщине из-за боевых действий отключались линии электропередачи и обесточивались 12 населенных пунктов. По состоянию на утро всех потребителей запитали, указали в Минэнерго. 

В Запорожской области в результате боевых действий обесточены 6 населенных пунктов (более 1,2 тысячи потребителей) В целом остаются без света из-за боевых действий 9,5 тысячи потребителей в 63 населенных пунктах области.  

А на Херсонщине без электроэнергии из-за российских ударов находятся  25,8 тысячи потребителей  в 45 населенных пунктах.

На Сумщине из-за боевых действий остаются обесточенными 2417 потребителей в 55 населенных пунктах.

Всего, по данным Укрэнерго, из-за боевых действий и по другим причинам на утро без электроэнергии остаются 374 населенных пунктов. "Есть новые повреждения в сетях облэнерго Днепропетровской, Запорожской областей", - указали в Укрэнерго. 

Из-за вражеских обстрелов повреждены газопроводы в Днепропетровской и Харьковской областях - Минэнерго20 февраля 2024, 07:53 • 15448 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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