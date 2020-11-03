Аваков: у найближчі півтори години ми заберемо Марківа
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У найближчі півтори години ми заберемо Віталія Марківа. А вже завтра ми будемо в Україні. Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив в ефірі одного із телеканалів, передає УНН.
"У найближчі півтори години ми заберемо Віталія Марківа. А вже завтра ми будемо в Україні, чекайте нас. З Марківа зняли всі обвинувачення", - написав Аваков.
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Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Він перебував під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017.
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На минулому, третьому, засіданні апеляційний суд прийняв новий переклад слів нацгвардійця, які доводять його невинуватість.