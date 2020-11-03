Віталій Марків повертається в Україну - омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Нацгвардієць Віталій Марків, якого виправдав італійський суд, повертається в Україну. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Віталій Марків повертається з нами на Батьківщину", - написала Денісова.
Як повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, "Віталій Марків виправданий, як той, що не вчинив злочину з негайним звільненням".
Як повідомляв УНН, міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його.
Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Він перебуває під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017.