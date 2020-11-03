Виталий Маркив возвращается в Украину - омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Нацгвардеец Виталий Маркив, которого оправдал итальянский суд, возвращается в Украину. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Виталий Маркив возвращается с нами на Родину", - написала Денисова.
Как сообщил председатель Христианского общества украинский в Италии Олесь Городецкий, "Виталий Маркив оправдан, как тот, что не совершил преступления с немедленным освобождением".
Как сообщал УНН, миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, полностью оправдав его.
Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывал наказание в тюрьме возле Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам заключения. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года.