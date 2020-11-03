Виталий Маркив возвращается в Украину - омбудсмен

"Виталий Маркив возвращается с нами на Родину", - написала Денисова.

Как сообщил председатель Христианского общества украинский в Италии Олесь Городецкий, "Виталий Маркив оправдан, как тот, что не совершил преступления с немедленным освобождением".

Как сообщал УНН, миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, полностью оправдав его.

Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывал наказание в тюрьме возле Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам заключения. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года.