Аваков: в ближайшие полтора часа мы заберем Маркива

"В ближайшие полтора часа мы заберем Виталия Маркива. А уже завтра мы будем в Украине, ждите нас. С Маркива сняли все обвинения", - написал Аваков.

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Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывал наказание в тюрьме возле Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам заключения. Он находился под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года.

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На прошлом, третьем, заседании апелляционный суд принял новый перевод слов нацгвардийця, доказывающих его невиновность.