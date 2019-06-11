Аваков представив делегації Atlantic Council стратегію деокупації Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков представив американській делегації Atlantic Council Стратегію деокупації Донбасу “Механізм малих кроків”. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МВС України у Facebook.
“Введенню нової стратегії передує підготовчий етап — формування необхідного правового поля, введення комунікаційної стратегії, визначення статусу Спеціальної міжнародної миротворчої місії, створення програм моніторингу, консультативної та ресурсної допомоги”, — йдеться в повідомленні.
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Раніше у МВС заявляли, що деокупація Донбасу має початись з поліцейської миротворчої операції.