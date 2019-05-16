Деокупація Донбасу має початись з поліцейської миротворчої операції - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Радник Міністра внутрішніх справ України Іван Варченко під час робочої наради з керівництвом поліції Херсонської області, ГУНП в АР Крим, Нацгвардії, служби з надзвичайних ситуацій, прикордонної та міграційної служб заявив, що процес деокупації Донбасу має початися з поліцейської миротворчої операції і операції рятувальників. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області, передає УНН.
Так, радник Міністра повідомив, що процес деокупації має початися з поліцейської миротворчої операції і операції рятувальників, потім будуть гуманітарні, інфраструктурні, соціальні та економічні проекти по відновленню мирного життя.
Присутні обговорили також основні аспекти стратегії, відновлення суверенітету України, а також підготовку особового складу структур МВС до звільнення та реінтеграції тимчасово окупованих територій.
"МВС буде ставити на порядок денний всієї української влади завдання сформувати Національну стратегію деокупації Донбасу, яка стосуватиметься всіх центральних органів виконавчої влади. Там передбачена і освітня складова, і складова охорони здоров’я, економіки, гуманітарна і, звичайно, правоохоронна силова складова. 360 тисяч працівників системи МВС будуть в авангарді цього процесу, важливо щоб долучилися й інші структури. Кожен громадянин повинен бачити свою участь і свою роль у звільненні України. Це обов’язково має бути спільна робота всіх структур і всіх громадян", - пояснив Варченко.
Як повідомляв УНН, раніше учасники Круглого столу з релігійної свободи в Україні оприлюднили резолюцію щодо свободи релігії в окупованому Криму та на Донбасі.