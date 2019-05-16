Деокупація Донбасу має початись з поліцейської миротворчої операції - МВС

КИЇВ. 16 травня. УНН. Радник Міністра внутрішніх справ України Іван Варченко під час робочої наради з керівництвом поліції Херсонської області, ГУНП в АР Крим, Нацгвардії, служби з надзвичайних ситуацій, прикордонної та міграційної служб заявив, що процес деокупації Донбасу має початися з поліцейської миротворчої операції і операції рятувальників. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області, передає УНН.