Оприлюднено резолюцію щодо свободи релігії в окупованому Криму та на Донбасі

У Резолюції йдеться, що окупаційна влада в Криму не визнає свободу релігії, а розглядає її як колективну категорію, що залежить від рівня лояльності до російської влади. Відтак російські силові органи в Криму продовжують переслідувати мусульман з-поміж кримських татар, Православну Церкву України, Українську Греко-Католицьку Церкву, Свідків Єгови та окремі євангельські церкви України.

“Окупація Криму призвела до численних порушень свободи релігії. Примусово запроваджене російське законодавство широко застосовується для переслідування релігійних громад та окремих віруючих. Так зване антиекстремістське законодавство Росії суперечить міжнародним стандартам і використовується для безпідставних звинувачень та переслідувань віруючих і релігійних громад”, — наголошується у документі.

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Щодо ситуації на окупованих територіях Донбасу, то вона ще гірше, адже більшість релігійних громад просто припинили своє існування, а свобода думки, совісті та віросповідання відсутня як явище.

Зазначено, що така ситуація подібна до часів радянського режиму, коли віряни деяких конфесій змушені збиратись підпільно, аби молитись та звершувати релігійні обряди.

Ініціатори резолюції вимагають від Російської Федерації вжити заходів для деокупації українських територій Криму і Донбасу та припинення на них порушення прав свободи релігії, а також негайно звільнити усіх громадян України, ув’язнених з мотивів сповідування своїх релігійних переконань, що є прямим порушенням статті 9 Європейської Конвенції з прав людини.

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Крім цього, Резолюція закликає країни-учасниці ООН ініціювати підготовку публічної доповіді про стан забезпечення свободи думки, совісті та віросповідання на окупованих Росією українських територіях Криму та Донбасу з тим, щоб представити її на спеціально організованих слуханнях в ООН, Раді Європи, ОБСЄ, ЄС та США.

Також ініціатори Резолюції просять призначити спеціального представника ЄС з питань окупованих українських територій Криму та Донбасу для здійснення постійного контролю за ситуацією з порушенням прав людини та періодичного публічного звітування Раді ЄС про стан справ.

Цю Резолюцію підтримали 50 учасників Круглого столу з релігійної свободи в Україні, серед яких 25 церков і релігійних організацій та 25 правозахисних і інших громадських організацій.

Нагадаємо, що Круглий стіл із релігійної свободи в Україні було засновано 16 квітня 2019 року в Києві. Його учасники виступають за утвердження релігійної свободи та розбудови миру.

Як повідомляв УНН, духовенство і віруючих ПЦУ систематично переслідують на окупованих територіях.