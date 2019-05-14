Названо шляхи реагування на порушення релігійних прав в ОРДЛО і Криму

"Якщо бути відвертими, то українські церкви й релігійні організації мають дуже опосередкований вплив на той процес, який відбувається в окупованому Криму та на непідконтрольних територіях Донецької й Луганської областей. Ми не можемо реально вирішувати питання цих людей напряму, бо у нас немає жодних практичних механізмів вплинути на ті процеси, які там відбуваються. У нас є три реальні шляхи, як можна допомогти цим людям", - розповів Білорицький.

За його словами, перше, що можна зробити для стабілізації ситуації, – це надання гуманітарної допомоги тим вірянам, церквам та релігійним громадам. Друге – створення сприятливих умов для тих, хто вирішив змінити місце проживання та виїхати на підконтрольну українському урядові територію. Окрім держави, легшому пристосуванню до нових умов мають сприяти громадські та релігійні громади.

"У нас так відбулося з донецькою юдейською релігійною громадою, де багато людей перемістилося у регіони Києва. І, наприклад, зараз у місті Києві існує синагога вихідців з Донецька, і ми прийняли їх – це другий шлях, який можна робити", - додав він.

Третій шлях, про що він розповів, стосується тих людей, які залишились на окупованих територіях, – це шлях постійного публічного обговорення тих нагальних проблем, які існують на тимчасово непідконтрольних Україні територіях, це інформування світової спільноти та міжнародних правозахисних організацій.

Як повідомляв УНН, архієпископ Євстратій Зоря заявив, що духовенство і віруючих ПЦУ систематично переслідують на окупованих територіях.