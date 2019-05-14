Названо шляхи реагування на порушення релігійних прав в ОРДЛО і Криму

ukru
22 березня, 17:51 • 51428 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 102646 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 88328 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 89697 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 70093 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 97895 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 149700 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167184 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154266 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 241662 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.1 м/с
72 %
756 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

22 березня, 16:36 • 58424 перегляди
У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

22 березня, 17:15 • 36964 перегляди
Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

22 березня, 18:50 • 24805 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

20:14 • 30298 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22:56 • 24328 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 158683 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 241661 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 205946 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 190986 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 157767 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 49455 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 45926 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 63116 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 40816 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 75507 перегляди
Актуальне
Названо шляхи реагування на порушення релігійних прав в ОРДЛО і Криму

Названо шляхи реагування на порушення релігійних прав в ОРДЛО і Криму

Київ • УНН

 • 9151 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Реагування на порушення релігійних прав людей, які проживають на непідконтрольних територіях Донбасу та окупованого Криму, можна здійснити трьома шляхами, один з яких - це постійне публічне обговорення цих порушень. Про це розповів представник Об’єднання юдейських релігійних організацій України, юридичний радник головного рабина міста Києва та України Геннадій Білорицький під час прес-конференції щодо свободи релігії в Криму та на Донбасі, передає УНН.

"Якщо бути відвертими, то українські церкви й релігійні організації мають дуже опосередкований вплив на той процес, який відбувається в окупованому Криму та на непідконтрольних територіях Донецької й Луганської областей. Ми не можемо реально вирішувати питання цих людей напряму, бо у нас немає жодних практичних механізмів вплинути на ті процеси, які там відбуваються. У нас є три реальні шляхи, як можна допомогти цим людям", - розповів Білорицький.

За його словами, перше, що можна зробити для стабілізації ситуації, – це надання гуманітарної допомоги тим вірянам, церквам та релігійним громадам. Друге – створення сприятливих умов для тих, хто вирішив змінити місце проживання та виїхати на підконтрольну українському урядові територію. Окрім держави, легшому пристосуванню до нових умов мають сприяти громадські та релігійні громади.

"У нас так відбулося з донецькою юдейською релігійною громадою, де багато людей перемістилося у регіони Києва. І, наприклад, зараз у місті Києві існує синагога вихідців з Донецька, і ми прийняли їх – це другий шлях, який можна робити", - додав він.

Третій шлях, про що він розповів, стосується тих людей, які залишились на окупованих територіях, – це шлях постійного публічного обговорення тих нагальних проблем, які існують на тимчасово непідконтрольних Україні територіях, це інформування світової спільноти та міжнародних правозахисних організацій.

Як повідомляв УНН, архієпископ Євстратій Зоря заявив, що духовенство і віруючих ПЦУ систематично переслідують на окупованих територіях.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,067.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,998.24