По всій Україні оголошено ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К 14 червня 2025

У ніч проти неділі, 15 червня Повітряні сили Збройних сил України повідомили про зліт російського МіГ-31К – носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Оголошено ракетну небезпеку по всій Україні, передає УНН.

Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за перші п'ять місяців цього року кількість загиблих і поранених серед цивільних осіб через російські обстріли майже на 50% перевищила аналогічний показник за той самий період 2024 року.

Обстріли продовжуватимуться, поки Росію не вдасться примусити до миру