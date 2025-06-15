По всій Україні оголошено ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К 14 червня 2025
Київ • УНН
Вночі 15 червня Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт російського МіГ-31К, носія ракети "Кинджал". По всій території України оголошено ракетну небезпеку.
У ніч проти неділі, 15 червня Повітряні сили Збройних сил України повідомили про зліт російського МіГ-31К – носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Оголошено ракетну небезпеку по всій Україні, передає УНН.
Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К
Нагадаємо, за перші п'ять місяців цього року кількість загиблих і поранених серед цивільних осіб через російські обстріли майже на 50% перевищила аналогічний показник за той самий період 2024 року.
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