По всей Украине объявлена ракетная опасность из-за взлета МиГ-31К 14 июня 2025

В ночь на воскресенье, 15 июня Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о взлете российского МиГ-31К – носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Объявлена ракетная опасность по всей Украине, передает УНН.

Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К - говорится в сообщении.

Напомним, за первые пять месяцев этого года количество погибших и раненых среди гражданских лиц из-за российских обстрелов почти на 50% превысило аналогичный показатель за тот же период 2024 года.

Обстрелы будут продолжаться, пока Россию не удастся принудить к миру