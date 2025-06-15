По всей Украине объявлена ракетная опасность из-за взлета МиГ-31К 14 июня 2025
Киев • УНН
Ночью 15 июня Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете российского МиГ-31К, носителя ракеты "Кинжал". По всей территории Украины объявлена ракетная опасность.
В ночь на воскресенье, 15 июня Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о взлете российского МиГ-31К – носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Объявлена ракетная опасность по всей Украине, передает УНН.
Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К
Напомним, за первые пять месяцев этого года количество погибших и раненых среди гражданских лиц из-за российских обстрелов почти на 50% превысило аналогичный показатель за тот же период 2024 года.
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