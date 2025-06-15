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По всей Украине объявлена ракетная опасность из-за взлета МиГ-31К 14 июня 2025

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Ночью 15 июня Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете российского МиГ-31К, носителя ракеты "Кинжал". По всей территории Украины объявлена ракетная опасность.

По всей Украине объявлена ракетная опасность из-за взлета МиГ-31К

В ночь на воскресенье, 15 июня Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о взлете российского МиГ-31К – носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Объявлена ракетная опасность по всей Украине, передает УНН.

Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К

- говорится в сообщении.

Напомним, за первые пять месяцев этого года количество погибших и раненых среди гражданских лиц из-за российских обстрелов почти на 50% превысило аналогичный показатель за тот же период 2024 года.

Обстрелы будут продолжаться, пока Россию не удастся принудить к миру09.06.25, 02:05 • 35242 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Военно-воздушные силы Украины
Х-47М2 "Кинжал"
МиГ-31
Украина
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