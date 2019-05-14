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Названы пути реагирования на нарушения религиозных прав в ОРДЛО и Крыму

Названы пути реагирования на нарушения религиозных прав в ОРДЛО и Крыму

Киев  •  УНН

 • 9150 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Реагирование на нарушения религиозных прав людей, проживающих на неподконтрольных территориях Донбасса и оккупированного Крыма, можно совершить тремя путями, один из которых - это постоянное публичное обсуждение этих нарушений. Об этом рассказал представитель Объединения иудейских религиозных организаций Украины, юридический советник главного раввина Киева и Украины Геннадий Билорицкий во время пресс-конференции по свободе религии в Крыму и на Донбассе, передает УНН.

"Если быть откровенными, то украинские церкви и религиозные организации имеют очень опосредованное влияние на этот процесс, который происходит в оккупированном Крыму и на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Мы не можем реально решать вопросы этих людей напрямую, потому что у нас нет никаких практических механизмов повлиять на те процессы, которые там происходят. У нас есть три реальных пути, как можно помочь этим людям", - рассказал Билорицкий.

По его словам, первое, что можно сделать для стабилизации ситуации, - это предоставление гуманитарной помощи верующим, церквям и религиозным общинам. Второе - создание благоприятных условий для тех, кто решил сменить место жительства и уехать на подконтрольную украинскому правительству территорию. Кроме государства, легкому приспособлению к новым условиям должны способствовать общественные и религиозные общины.

"У нас так произошло с донецкой иудейской религиозной общиной, где много людей переместилось в регионы Киева. И, например, сейчас в Киеве существует синагога выходцев из Донецка, и мы приняли их - это второй путь, который можно делать", - добавил он.

Третий путь, о чем он рассказал, касается тех людей, которые остались на оккупированных территориях, - это путь постоянного публичного обсуждения тех насущных проблем, которые существуют на временно неподконтрольных Украине территориях, это информирование мирового сообщества и международных правозащитных организаций.

Как сообщал УНН, архиепископ Евстратий Зоря заявил, что духовенство и верующих ПЦУ систематически преследуют на оккупированных территориях.

Украинские Национальные Новости

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