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Обнародовано резолюцию о свободе религии в оккупированном Крыму и на Донбассе

Обнародовано резолюцию о свободе религии в оккупированном Крыму и на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 9624 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Прекратить жестокие преследования верующих различных конфессий, инспирированных оккупационными властями России и восстановить религиозную свободу позволит полная деоккупация украинских территорий Крыма и Донбасса. Об этом заявили участники круглого стола по религиозной свободе в Украине в резолюции, которую обнародовали сегодня, 14 мая, сообщает Институт религиозной свободы, передает УНН.

В резолюции говорится, что оккупационные власти в Крыму не признает свободу религии, а рассматривает ее как коллективную категорию, зависит от уровня лояльности к российским властям. Поэтому российские силовые органы в Крыму продолжают преследовать мусульман среди крымских татар, Православную Церковь Украины, Украинской Греко-Католической Церкви, Свидетелей Иеговы и отдельные евангельские церкви Украины.

"Оккупация Крыма привела к многочисленным нарушениям свободы религии. Принудительно введенное российское законодательство широко применяется для преследования религиозных общин и отдельных верующих. Так называемое антиэкстремистское законодательство России противоречит международным стандартам и используется для необоснованных обвинений и преследований верующих и религиозных общин", - отмечается в документе.

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По ситуации на оккупированных территориях Донбасса, то она еще хуже, ведь большинство религиозных общин просто прекратили свое существование, а свобода мысли, совести и вероисповедания отсутствует как явление.

Указано, что такая ситуация подобна времен советского режима, когда верующие некоторых конфессий вынуждены собираться подпольно, чтобы молиться и совершать религиозные обряды.

Инициаторы резолюции требуют от Российской Федерации принять меры для деоккупации украинских территорий Крыма и Донбасса и прекращения на них нарушения прав свободы религии, а также немедленно освободить всех граждан Украины, заключенных по мотивам исповедание своих религиозных убеждений, что является прямым нарушением статьи 9 Европейской Конвенции по правам человека.

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Кроме этого, резолюция призывает страны-участницы ООН инициировать подготовку публичного доклада о состоянии обеспечения свободы мысли, совести и вероисповедания в оккупированных Россией украинских территориях Крыма и Донбасса с тем, чтобы представить ее на специально организованных слушаниях в ООН, Совете Европы, ОБСЕ, ЕС и США.

Также инициаторы резолюции просят назначить специального представителя ЕС по вопросам оккупированных украинских территорий Крыма и Донбасса для осуществления постоянного контроля за ситуацией с нарушением прав человека и периодического публичной отчетности Совету ЕС о состоянии дел.

Эту резолюцию поддержали 50 участников Круглого стола по религиозной свободе в Украине, среди которых 25 церквей и религиозных организаций и 25 правозащитных и других общественных организаций.

Напомним, что Круглый стол с религиозной свободы в Украине было основано 16 апреля 2019 года в Киеве. Его участники выступают за утверждение религиозной свободы и развития мира.

Как сообщал УНН, духовенство и верующих ПЦУ систематически преследуют на оккупированных территориях.

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