Деоккупация Донбасса должна начаться с полицейской миротворческой операции - МВД

Так, советник Министра сообщил, что процесс деоккупации должен начаться с полицейской миротворческой операции и операции спасателей, потом будут гуманитарные, инфраструктурные, социальные и экономические проекты по восстановлению мирной жизни.

Присутствующие обсудили основные аспекты стратегии, восстановление суверенитета Украины, а также подготовку личного состава структур МВД к освобождению и реинтеграции временно оккупированных территорий.

"МВД будет ставить на повестку дня всей украинской власти задачу сформировать Национальную стратегию деоккупации Донбасса, которая будет касаться всех центральных органов исполнительной власти. Там предусмотрена и образовательная составляющая, и составляющая здравоохранения, экономики, гуманитарной и, конечно, правоохранительная силовая составляющая. 360 тысяч работников системы МВД будут в авангарде этого процесса, важно чтобы присоединились и другие структуры. Каждый гражданин должен видеть свое участие и свою роль в освобождении Украины. Это обязательно должна быть совместная работа всех структур и всех граждан", - пояснил Варченко.

Как сообщал УНН, ранее участники Круглого стола по религиозной свободе в Украине обнародовали резолюцию о свободе религии в оккупированном Крыму и на Донбассе.