Аваков: масштаб НС на Луганщині складає близько 5 тис. га
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Станом на зараз масштаб надзвичайної ситуації на Луганщині, де напередодні виникла масштабна лісова пожежа, становить близько 5 тисяч га. Відомо про загибель щонайменше 5 людей. Про це у Twitter написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН.
"Станом на зараз масштаб надзвичайної ситуації біля 5000 га. Загинуло 5 людей. Рятувальники заходять в епіцентр вогню. Поліцейські евакуюють постраждалих у лікарні. Розглядаємо три версії: необережне поводження з вогнем, загорання внаслідок погодних умов, умисний підпал", - написав Аваков.
Він також зазначив, що сьогодні урядом буде прийнято рішення про виділення по 300 тис. грн на відновлення домівок та компенсації.
Крім того, міністр нагадав, що з 11:00 рішенням штабу операції Об'єднаних сил для ліквідації пожежі дозволено використання пожежних літаків.
Нагадаємо, 6 липня у Новоайдарському районі на Луганщині, на території Борівського та Охтирського лісництв, сталася лісова пожежа на площі 60 га. Згодом вона перекинулася на селища.
Внаслідок лісових пожеж на Луганщині на 7 годину ранку середи, 8 липня, госпіталізовано 27 людей, серед них 17 дітей.
Осередки горіння на ранок 8 липня спостерігаються поблизу трьох сіл.