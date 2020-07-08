Аваков: масштаб НС на Луганщині складає близько 5 тис. га

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Станом на зараз масштаб надзвичайної ситуації на Луганщині, де напередодні виникла масштабна лісова пожежа, становить близько 5 тисяч га. Відомо про загибель щонайменше 5 людей. Про це у Twitter написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН.

"Станом на зараз масштаб надзвичайної ситуації біля 5000 га. Загинуло 5 людей. Рятувальники заходять в епіцентр вогню. Поліцейські евакуюють постраждалих у лікарні. Розглядаємо три версії: необережне поводження з вогнем, загорання внаслідок погодних умов, умисний підпал", - написав Аваков.

Він також зазначив, що сьогодні урядом буде прийнято рішення про виділення по 300 тис. грн на відновлення домівок та компенсації.

Крім того, міністр нагадав, що з 11:00 рішенням штабу операції Об'єднаних сил для ліквідації пожежі дозволено використання пожежних літаків.

Нагадаємо, 6 липня у Новоайдарському районі на Луганщині, на території Борівського та Охтирського лісництв, сталася лісова пожежа на площі 60 га. Згодом вона перекинулася на селища.

Внаслідок лісових пожеж на Луганщині на 7 годину ранку середи, 8 липня, госпіталізовано 27 людей, серед них 17 дітей.

Осередки горіння на ранок 8 липня спостерігаються поблизу трьох сіл.

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