Аваков: масштаб ЧС в Луганской области составляет около 5 тыс. га
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. По состоянию на сейчас масштаб чрезвычайной ситуации в Луганской области, где накануне возник масштабный лесной пожар, составляет около 5 тысяч га. Известно о гибели по меньшей мере 5 человек. Об этом в Twitter написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.
"По состоянию на сейчас масштаб чрезвычайной ситуации около 5000 га. Погибло 5 человек. Спасатели заходят в эпицентр огня. Полицейские эвакуируют пострадавших в больницы. Рассматриваем три версии: неосторожное обращение с огнем, возгорание вследствие погодных условий, умышленный поджог", - написал Аваков.
Он также отметил, что сегодня правительством будет принято решение о выделении по 300 тыс. грн на восстановление домов и компенсации.
Кроме того, министр напомнил, что с 11:00 решением штаба операции Объединенных сил для ликвидации пожара разрешено использование пожарных самолетов.
Напомним, 6 июля в Новоайдарском районе Луганской области, на территории Боровского и Ахтырского лесничеств, произошел лесной пожар на площади 60 га. Впоследствии он перекинулся на селения.
Из-за лесных пожаров в Луганской области по состоянию на 7:00 утра среды, 8 июля, госпитализированы 27 человек, среди них 17 детей.
Очаги горения на утро 8 июля наблюдаются вблизи трех сел.