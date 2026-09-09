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Аудитори заявили, що процес відмови ЄС від російських енергоносіїв "буксує"

Київ • УНН

 • 802 перегляди

Газосховища ЄС заповнені на 67%, а інвестиції у відмову від російських енергоносіїв становлять 54,3 млрд євро замість 300 млрд.

Аудитори заявили, що процес відмови ЄС від російських енергоносіїв "буксує"
REUTERS/Lisi Niesner

Зусилля ЄС щодо здобуття незалежності від російських нафти та газу буксують якраз у той момент, коли блок із 27 країн входить у зиму з надзвичайно низькими запасами газу. Про це пише Reuters із посиланням на заяву аудиторів, передає УНН.

Деталі

У звіті Європейської рахункової палати йдеться, що ЄС недостатньо інвестує для досягнення цілей щодо повної заміни російських енергоносіїв за рахунок диверсифікації поставок викопного палива, а також розширення використання відновлюваних джерел енергії та розвитку мережної інфраструктури для збільшення перетікання енергії між країнами-членами в найближчі роки.

Європейський союз поступово скорочує імпорт російського палива після початку повномасштабного вторгнення росії до України у 2022 році.

Завдяки санкціям щодо російської нафти, що перевозиться морським шляхом, ЄС практично повністю відмовився від імпорту російської сирої нафти, а частка росії в імпорті газу до блоку знизилася до 12% (порівняно з 45% до 2022 року).

Проте план ЄС щодо відмови від російських енергоносіїв "буксує саме тоді, коли енергетична безпека Європи стикається з новими загрозами через нестабільність на Близькому Сході", зазначають аудитори.

Європа зазнає труднощів із заповненням газосховищ перед зимою, оскільки конфлікт за участю Ірану обмежує світові поставки. За даними асоціації Gas Infrastructure Europe, підземні сховища газу в ЄС заповнені лише на 67%, що значно нижче за рівень у 80%, досягнутого до цього часу минулого року.

Європа входить у зиму з найнижчими запасами газу за 13 років - The Guardian29.08.26, 20:38 • 10253 перегляди

Аналітики попереджають, що це може призвести до різкого зростання цін узимку, особливо з урахуванням того, що план ЄС щодо відмови від російського газу передбачає повну заборону імпорту російського ЗПГ з 1 січня 2027 року.

Аудитори зазначили, що ЄС вдалося замістити російський газ частково завдяки м'якій погоді та високим цінам на енергоносії, що знизили попит, а не завдяки заходам політики. Вони рекомендували Брюсселю активніше втручатися у ситуацію, щоб гарантувати, що країни продовжать курс на відмову від російських енергоносіїв.

Представник Європейської комісії заявив, що дії та фінансування з боку ЄС прискорили реалізацію проектів у сфері відновлюваної енергетики та сприяли значному скороченню споживання російського газу.

"Комісія прийме до відома рекомендації Рахункової палати", - додав представник.

Спочатку Комісія оцінювала необхідні для реалізації плану відмови від російських енергоносіїв інвестиції в 300 мільярдів євро і передбачила виділення цих коштів з бюджету ЄС. Однак наразі країни виділили на ці цілі лише 54,3 млрд. євро; На думку аудиторів, це свідчить або про те, що Комісія неправильно оцінила потребу в інвестиціях, або про те, що країни мають труднощі з реалізацією плану.

Антоніна Туманова

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