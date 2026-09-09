Аудиторы заявили, что процесс отказа ЕС от российских энергоносителей "буксует"

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Усилия ЕС по обретению независимости от российской нефти и газа буксуют как раз в тот момент, когда блок из 27 стран входит в зиму с чрезвычайно низкими запасами газа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление аудиторов, передает УНН.

Детали

В отчете Европейской счетной палаты говорится, что ЕС недостаточно инвестирует для достижения целей по полной замене российских энергоносителей за счет диверсификации поставок ископаемого топлива, а также расширения использования возобновляемых источников энергии и развития сетевой инфраструктуры для увеличения перетоков энергии между странами-членами в ближайшие годы.

Европейский союз постепенно сокращает импорт российского топлива после начала полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году.

Благодаря санкциям в отношении российской нефти, перевозимой морским путем, ЕС практически полностью отказался от импорта российской сырой нефти, а доля России в импорте газа в блок снизилась до 12% (по сравнению с 45% до 2022 года).

Однако план ЕС по отказу от российских энергоносителей "буксует именно тогда, когда энергетическая безопасность Европы сталкивается с новыми угрозами из-за нестабильности на Ближнем Востоке", отмечают аудиторы.

Европа испытывает трудности с заполнением газохранилищ перед зимой, поскольку конфликт с участием Ирана ограничивает мировые поставки. По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, подземные хранилища газа в ЕС заполнены лишь на 67%, что значительно ниже уровня в 80%, достигнутого к этому времени в прошлом году.

Европа вступает в зиму с самыми низкими запасами газа за 13 лет - The Guardian

Аналитики предупреждают, что это может привести к резкому росту цен зимой, особенно с учетом того, что план ЕС по отказу от российского газа предусматривает полный запрет импорта российского СПГ с 1 января 2027 года.

Аудиторы отметили, что ЕС удалось частично заместить российский газ благодаря мягкой погоде и высоким ценам на энергоносители, которые снизили спрос, а не благодаря мерам политики. Они рекомендовали Брюсселю активнее вмешиваться в ситуацию, чтобы гарантировать, что страны продолжат курс на отказ от российских энергоносителей.

Представитель Европейской комиссии заявил, что действия и финансирование со стороны ЕС ускорили реализацию проектов в сфере возобновляемой энергетики и способствовали значительному сокращению потребления российского газа.

"Комиссия примет к сведению рекомендации Счетной палаты", - добавил представитель.

Сначала Комиссия оценивала необходимые для реализации плана отказа от российских энергоносителей инвестиции в 300 миллиардов евро и предусмотрела выделение этих средств из бюджета ЕС. Однако на данный момент страны выделили на эти цели лишь 54,3 млрд. евро; По мнению аудиторов, это свидетельствует либо о том, что Комиссия неправильно оценила потребность в инвестициях, либо о том, что страны испытывают трудности с реализацией плана.