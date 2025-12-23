Атака рф залишила без світла понад чверть мільйона споживачів на Тернопільщині
Київ • УНН
Внаслідок нічної масованої атаки на Тернопільщині введено графіки аварійних відключень електроенергії. Станом на 8:25 ранку 280 тисяч споживачів залишаються без світла.
У Тернопільській області нічна атака рф спричинила відключення електроенергії у 280 тисяч споживачів, повідомили у вівторок у Тернопільській ОВА у Telegram, пише УНН.
Через нічну масовану атаку в області введено графіки аварійних відключень електроенергії. Станом на 8:25 в області відключено 280 тис. споживачів
Житомирщина другу добу під атакою рф: 6 постраждалих, серед них 2 дітей23.12.25, 08:42 • 2616 переглядiв