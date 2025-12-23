$42.150.10
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
Атака РФ оставила без света более четверти миллиона потребителей в Тернопольской области

Киев • УНН

В результате ночной массированной атаки в Тернопольской области введены графики аварийных отключений электроэнергии. По состоянию на 8:25 утра 280 тысяч потребителей остаются без света.

В Тернопольской области ночная атака РФ привела к отключению электроэнергии у 280 тысяч потребителей, сообщили во вторник в Тернопольской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Из-за ночной массированной атаки в области введены графики аварийных отключений электроэнергии. По состоянию на 8:25 в области отключено 280 тыс. потребителей

- сообщили в ОВА.

Житомирская область вторые сутки под атакой рф: 6 пострадавших, среди них 2 детей23.12.25, 08:42 • 2634 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
