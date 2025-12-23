Атака РФ оставила без света более четверти миллиона потребителей в Тернопольской области
Киев • УНН
В результате ночной массированной атаки в Тернопольской области введены графики аварийных отключений электроэнергии. По состоянию на 8:25 утра 280 тысяч потребителей остаются без света.
В Тернопольской области ночная атака РФ привела к отключению электроэнергии у 280 тысяч потребителей, сообщили во вторник в Тернопольской ОВА в Telegram, пишет УНН.
