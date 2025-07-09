Атака рф спричинила перебої з електрикою на Сумщині: енергетики працюють над відновленням
Київ • УНН
Через атаку російської армії на енергетичну інфраструктуру Сумщини жителі Сум, Сумського та Охтирського районів мають перебої з електропостачанням. Енергетики працюють над відновленням, просять зберігати інформаційну тишу.
Через чергову атаку російської армії на об'єкти енергетичної інфраструктури Сумщини жителі Сум, Сумського та Охтирського районів мають перебої з електропостачанням. Енергетики працюють у посиленому режимі над відновленням електропостачання, повідомляє Сумиобленерго, передає УНН.
У кого зараз є перебої з розподілом електроенергії в м. Суми, Сумському та Охтирському районах – це через атаку армії рф на енергетику Сумщини. З метою безпеки не розголошуємо деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії ворога. Працюємо в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю!
Також працівники обленерго просять зберігати інформаційну тишу та не розповсюджувати в мережі фото та відео з наслідками влучань, які можуть допомогти окупантам скоригувати удари та зробити висновки про стан роботи енергетичної системи.
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