Атака РФ вызвала перебои с электричеством на Сумщине: энергетики работают над восстановлением

Из-за очередной атаки российской армии на объекты энергетической инфраструктуры Сумской области жители Сум, Сумского и Ахтырского районов испытывают перебои с электроснабжением. Энергетики работают в усиленном режиме над восстановлением электроснабжения, сообщает Сумыоблэнерго, передает УНН.

У кого сейчас есть перебои с распределением электроэнергии в г. Сумы, Сумском и Ахтырском районах – это из-за атаки армии РФ на энергетику Сумской области. В целях безопасности не разглашаем деталей и последствий, чтобы не корректировать дальнейшие действия врага. Работаем в усиленном режиме над восстановлением распределения электроэнергии в каждый дом! - говорится в сообщении.

Также работники облэнерго просят сохранять информационную тишину и не распространять в сети фото и видео с последствиями попаданий, которые могут помочь оккупантам скорректировать удары и сделать выводы о состоянии работы энергетической системы.

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