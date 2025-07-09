Атака РФ вызвала перебои с электричеством на Сумщине: энергетики работают над восстановлением
Киев • УНН
Из-за атаки российской армии на энергетическую инфраструктуру Сумщины жители Сум, Сумского и Ахтырского районов имеют перебои с электроснабжением. Энергетики работают над восстановлением, просят сохранять информационную тишину.
Из-за очередной атаки российской армии на объекты энергетической инфраструктуры Сумской области жители Сум, Сумского и Ахтырского районов испытывают перебои с электроснабжением. Энергетики работают в усиленном режиме над восстановлением электроснабжения, сообщает Сумыоблэнерго, передает УНН.
У кого сейчас есть перебои с распределением электроэнергии в г. Сумы, Сумском и Ахтырском районах – это из-за атаки армии РФ на энергетику Сумской области. В целях безопасности не разглашаем деталей и последствий, чтобы не корректировать дальнейшие действия врага. Работаем в усиленном режиме над восстановлением распределения электроэнергии в каждый дом!
Также работники облэнерго просят сохранять информационную тишину и не распространять в сети фото и видео с последствиями попаданий, которые могут помочь оккупантам скорректировать удары и сделать выводы о состоянии работы энергетической системы.
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