Атака рф на Запоріжжя: один постраждалий госпіталізований, ще двох оглядають медики
Київ • УНН
Під час обстрілу Запоріжжя троє чоловіків отримали поранення середньої тяжкості. Один госпіталізований з мінно-вибуховими травмами, двоє інших проходять обстеження в медичних закладах.
Під час ворожого обстрілу Запоріжжя троє чоловіків постраждали, один госпіталізований з мінно-вибуховими травмами, двоє інших проходять обстеження в медичних закладах, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Внаслідок обстрілу Запоріжжя трьом чоловікам знадобилась допомога медиків. Наразі їх стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Одна людина ушпиталена з мінно-вибуховими травмами, ще двоє - наразі проходять обстеження у медзакладах
Армія рф атакувала Запоріжжя: вдарила по інфраструктурі, троє працівників поранено07.10.24, 12:22 • 13333 перегляди