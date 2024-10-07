Атака рф на Запорожье: один пострадавший госпитализирован, еще двоих осматривают медики
Киев • УНН
Во время обстрела Запорожья трое мужчин получили ранения средней тяжести. Один госпитализирован с минно-взрывными травмами, двое других проходят обследование в медицинских учреждениях.
Во время вражеского обстрела Запорожья трое мужчин пострадали, один госпитализирован с минно-взрывными травмами, двое других проходят обследование в медицинских учреждениях, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
В результате обстрела Запорожья трем мужчинам понадобилась помощь медиков. Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Один человек госпитализирован с минно-взрывными травмами, еще двое - пока проходят обследование в медучреждениях
Армия рф атаковала Запорожье: ударила по инфраструктуре, трое сотрудников ранены7 октября 2024, 09:22 • 6598 просмотров