Атака рф на Запорожье: один пострадавший госпитализирован, еще двоих осматривают медики

Во время вражеского обстрела Запорожья трое мужчин пострадали, один госпитализирован с минно-взрывными травмами, двое других проходят обследование в медицинских учреждениях, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

В результате обстрела Запорожья трем мужчинам понадобилась помощь медиков. Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Один человек госпитализирован с минно-взрывными травмами, еще двое - пока проходят обследование в медучреждениях - написал он.

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