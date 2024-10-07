Армия рф атаковала Запорожье: ударила по инфраструктуре, трое сотрудников ранены

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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины
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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти
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Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  181910 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  201186 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  199908 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  186565 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

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Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  134690 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  115266 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

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Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  125673 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

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Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  124483 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф атаковала Запорожье: ударила по инфраструктуре, трое сотрудников ранены

Армия рф атаковала Запорожье: ударила по инфраструктуре, трое сотрудников ранены

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 09:22  •  6643 просмотра

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Российские войска атаковали объекты инфраструктуры в Запорожской области, в частности в Запорожье. В результате ударов пострадали трое сотрудников этих объектов, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Российские войска атаковали объекты инфраструктуры в Запорожской области, в частности в Запорожье, пострадали трое сотрудников этих объектов, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

россия нанесла очередные удары по территории области, в частности по Запорожью. Поражению подверглись объекты инфраструктуры. Ранения получили трое сотрудников этих объектов

- сообщил Федоров.

По его словам, медики оказывают всю необходимую помощь.

В Запорожье прогремели взрывы после предупреждения о пуске вражеского КАБа7 октября 2024, 06:43 • 10626 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
zaporozheЗапорожье