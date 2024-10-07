Армия рф атаковала Запорожье: ударила по инфраструктуре, трое сотрудников ранены
Киев • УНН
Российские войска атаковали объекты инфраструктуры в Запорожской области, в частности в Запорожье. В результате ударов пострадали трое сотрудников этих объектов, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Российские войска атаковали объекты инфраструктуры в Запорожской области, в частности в Запорожье, пострадали трое сотрудников этих объектов, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
россия нанесла очередные удары по территории области, в частности по Запорожью. Поражению подверглись объекты инфраструктуры. Ранения получили трое сотрудников этих объектов
По его словам, медики оказывают всю необходимую помощь.
В Запорожье прогремели взрывы после предупреждения о пуске вражеского КАБа7 октября 2024, 06:43 • 10626 просмотров