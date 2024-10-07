Армия рф атаковала Запорожье: ударила по инфраструктуре, трое сотрудников ранены

Российские войска атаковали объекты инфраструктуры в Запорожской области, в частности в Запорожье, пострадали трое сотрудников этих объектов, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

россия нанесла очередные удары по территории области, в частности по Запорожью. Поражению подверглись объекты инфраструктуры. Ранения получили трое сотрудников этих объектов - сообщил Федоров.

По его словам, медики оказывают всю необходимую помощь.

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