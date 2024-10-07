Армія рф атакувала Запоріжжя: вдарила по інфраструктурі, троє працівників поранено
Київ • УНН
Російські війська атакували об'єкти інфраструктури в Запорізькій області, зокрема в Запоріжжі. Внаслідок ударів постраждали троє співробітників цих об'єктів, їм надається необхідна медична допомога.
Російські війська атакували об'єкти інфраструктури в Запорізькій області, зокрема в Запоріжжі, постраждали троє співробітників цих об'єктів, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
росія завдала чергові удари по території області, зокрема по Запоріжжю. Ураження зазнали обʼєкти інфраструктури. Поранення дістали троє співробітники цих обʼєктів
З його слів, медики надають всю необхідну допомогу.
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