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Армія рф атакувала Запоріжжя: вдарила по інфраструктурі, троє працівників поранено

Київ • УНН

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Російські війська атакували об'єкти інфраструктури в Запорізькій області, зокрема в Запоріжжі. Внаслідок ударів постраждали троє співробітників цих об'єктів, їм надається необхідна медична допомога.

Російські війська атакували об'єкти інфраструктури в Запорізькій області, зокрема в Запоріжжі, постраждали троє співробітників цих об'єктів, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

росія завдала чергові удари по території області, зокрема по Запоріжжю. Ураження зазнали обʼєкти інфраструктури. Поранення дістали троє співробітники цих обʼєктів

- повідомив Федоров.

З його слів, медики надають всю необхідну допомогу.

У Запоріжжі пролунали вибухи після попередження про пуск ворожого КАБу07.10.24, 09:43 • 13553 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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