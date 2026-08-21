Російським ударом по пункту пропуску на Одещині пошкодило митний пост
Київ • УНН
Уночі 21 серпня російські дрони пошкодили міжнародний пункт пропуску «Табаки» на кордоні з Молдовою. Його роботу призупинено.
Фото: t.me/DPSUkr
Через атаку рф на пункт пропуску в Одеській області у ніч на 21 серпня пошкоджено будівлі митного посту, повідомив у п'ятницю голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.
Цієї ночі ворог вчергове атакував цивільну інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками. Внаслідок масованого удару пошкоджено міжнародний пункт пропуску, у тому числі адміністративні будівлі митного посту. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки
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Як повідомляли у ДПСУ, росія атакувала пункт пропуску "Табаки" в Одеській області на кордоні України і Молдови, його роботу призупинено.