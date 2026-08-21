Российским ударом по пункту пропуска в Одесской области повреждён таможенный пост
Киев • УНН
В ночь на 21 августа российские дроны повредили международный пункт пропуска «Табаки» на границе с Молдовой. Его работу приостановили.
Из-за атаки рф на пункт пропуска в Одесской области в ночь на 21 августа повреждены здания таможенного поста, сообщил в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.
Этой ночью враг в очередной раз атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками. В результате массированной атаки поврежден международный пункт пропуска, в том числе административные здания таможенного поста. Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки
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Как сообщали в ГПСУ, россия атаковала пункт пропуска "Табаки" в Одесской области на границе Украины и Молдовы, его работа приостановлена.