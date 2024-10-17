Атака рф на Київщину: показали наслідки пошкоджень
Київ • УНН
У ніч на 17 жовтня в Київській області уламки збитих російських дронів впали на сільськогосподарський склад, спричинивши пожежу. Рятувальники ліквідували займання, жертв і постраждалих немає.
У Київській області рятувальники ліквідували пожежу сільськогосподарського складу, яка виникла через падіння уламків у ніч на 17 жовтня. Наслідки показали в ДСНС Київщини у Telegram, передає УНН.
17 жовтня о 00:40 до Служби порятунку Бориспільського району надійшло повідомлення про пожежу між селами Ревне та Проців.
По прибуттю на місце встановлено, що внаслідок падіння уламків горить сільськогосподарська складська будівля.
Пожежу ліквідовано о 02:10.
Жертв та постраждалих немає.
Доповнення
Вночі ворог вкотре атакував Київщину безпілотниками. Тривога тривала понад 8 годин. Обійшлось без влучань та постраждалих. Втім, уламки ворожих цілей впали на територію фермерського господарства, в результаті чого виникла пожежа.