Атака рф на Киевщину: показали последствия повреждений
Киев • УНН
В ночь на 17 октября в Киевской области обломки сбитых российских дронов упали на сельскохозяйственный склад, вызвав пожар. Спасатели ликвидировали возгорание, жертв и пострадавших нет.
В Киевской области спасатели ликвидировали пожар сельскохозяйственного склада, который возник из-за падения обломков в ночь на 17 октября. Последствия показали в ГСЧС Киевщины в Telegram, передает УНН.
17 октября в 00:40 в Службу спасения Бориспольского района поступило сообщение о пожаре между селами Ревное и Процив.
По прибытию на место установлено, что в результате падения обломков горит сельскохозяйственное складское здание.
Пожар ликвидирован в 02:10.
Жертв и пострадавших нет.
Дополнение
Ночью враг в очередной раз атаковал Киевскую область беспилотниками. Тревога продолжалась более 8 часов. Обошлось без попаданий и пострадавших. Впрочем, обломки вражеских целей упали на территорию фермерского хозяйства, в результате чего возник пожар.