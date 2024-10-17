Атака рф на Киевщину: показали последствия повреждений

В Киевской области спасатели ликвидировали пожар сельскохозяйственного склада, который возник из-за падения обломков в ночь на 17 октября. Последствия показали в ГСЧС Киевщины в Telegram, передает УНН.

17 октября в 00:40 в Службу спасения Бориспольского района поступило сообщение о пожаре между селами Ревное и Процив.

По прибытию на место установлено, что в результате падения обломков горит сельскохозяйственное складское здание.

Пожар ликвидирован в 02:10.

Жертв и пострадавших нет.

Дополнение

Ночью враг в очередной раз атаковал Киевскую область беспилотниками. Тревога продолжалась более 8 часов. Обошлось без попаданий и пострадавших. Впрочем, обломки вражеских целей упали на территорию фермерского хозяйства, в результате чего возник пожар.