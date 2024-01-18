Атака рф на Харків 16 січня: у лікарні 12 постраждалих, троє з них у важкому стані

Внаслідок ракетного удару по Харкову 16 січня в лікарні перебуває 12 постраждалих, троє з них у важкому стані. Про це розповів голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передав УНН.

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Внаслідок ракетних ударів по Харкову 16 січня в лікарні перебувають 12 постраждалих, троє з них - у важкому стані. Це жінки 39-ти та 43-х років, які отримали тяжкі поранення і знаходяться в нейрохірургічному відділенні, а також 77-річна жінка перебуває у відділенні токсикології після отруєння чадним газом