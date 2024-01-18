Атака рф на Харків 16 січня: у лікарні 12 постраждалих, троє з них у важкому стані
Київ • УНН
Ракетний обстріл Харкова 16 січня призвів до госпіталізації 12 осіб, троє з яких перебувають у критичному стані. Серед постраждалих - дві жінки у віці 39 і 43 років, а також 77-річна жінка з отруєнням чадним газом.
Внаслідок ракетного удару по Харкову 16 січня в лікарні перебуває 12 постраждалих, троє з них у важкому стані. Про це розповів голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передав УНН.
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Внаслідок ракетних ударів по Харкову 16 січня в лікарні перебувають 12 постраждалих, троє з них - у важкому стані. Це жінки 39-ти та 43-х років, які отримали тяжкі поранення і знаходяться в нейрохірургічному відділенні, а також 77-річна жінка перебуває у відділенні токсикології після отруєння чадним газом
Стан інших пацієнток лікарі розцінюють як середній та легкий. Серед ушкоджень – черепно-мозкові, уламкові ураження та перелами.
Доповнення
Крім того, він розповів про стан дітей, які постраждали під час вчорашнього обстрілу села Малий Бурлук Куп'янського району.
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За словами Синєгубова, стан 13-річної дівчини важкий, лікарі провели необхідні оперативні втручання. Натомість 10-річний хлопчик, який отримав травматичну ампутацію нижньої кінцівки, – у середньому стані.
Нагадаємо
За даними поліції, 16 січня ввечері військові росії завдали удари ракетами по Харкову. Попередньо, били з С-300. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.
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