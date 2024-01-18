Атака рф на Харьков 16 января: в больнице 12 пострадавших, трое из них в тяжелом состоянии
Ракетный обстрел Харькова 16 января привел к госпитализации 12 человек, трое из которых находятся в критическом состоянии. Среди пострадавших - две женщины в возрасте 39 и 43 лет, а также 77-летняя женщина с отравлением угарным газом.
Блокаду грузовиков на границе с Румынией расширили на три пункта пропуска
Румынские фермеры используют технику для блокирования пункта пропуска "Халмеу-Дяково" на румынско-украинской границе, что делает его третьим заблокированным пунктом пропуска на данный момент. Продолжительность блокады неизвестна.
В Украине ожидается 3% дефицита электроэнергии, без света более 370 населенных пунктов - энергетики
В Украине прогнозируют 3% дефицит электроэнергии в течение дня.
Беспилотники украинской разведки атаковали нефтебазу в рф - источники
Украинские разведывательные беспилотники атаковали нефтебазу в ленинградской области россии в ночь на 18 января, сообщают неназванные источники УНН.
россияне ночью из авиации атаковали Авдеевку, за сутки 19 раз обстреляли Донецкую область
Российские войска 19 раз обстреляли населенные пункты в Донецкой области, включая авиаудар по Авдеевке. Сообщается о разрушениях, но жертв среди гражданского населения нет.
россия вдвое увеличила количество ракетоносителей в Черном море: до 16 "Калибров"
рф удвоила количество ракетоносителей в Черном море, до двух надводных кораблей, оснащенных 16 ракетами "Калибр".
"Отмыли" 10 миллионов гривен, теперь жалуются, что нечем платить за электроэнергию: почему растут долги КП "Винницаоблводоканал"
Почему растут долги КП "Винницаоблводоканал".
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
Директор юридического департамента Национального банка Украины Александр Зима пытался незаконным способом решить проблемы с ответственностью регулятора в суде за нарушения, допущенные в отношении банка "Конкорд".
В окрестностях Токмака за день было по меньшей мере шесть взрывов - мэр Мелитополя
По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, в окрестностях Токмака произошло по меньшей мере шесть взрывов. Он отметил, что это было частью усилий по борьбе с вражескими силами, подобные события произошли в Бердянске и Мелитополе.
Готовил экологический теракт в Одесской области: правоохранители задержали агента фсб
Задержан агент фсб, который помогал рф осуществить авиаудар по складу токсичных веществ в Одесской области, чтобы вызвать экологическую катастрофу.