Атака рф на Харьков 16 января: в больнице 12 пострадавших, трое из них в тяжелом состоянии

В результате ракетного удара по Харькову 16 января в больнице находится 12 пострадавших, трое из них в тяжелом состоянии. Об этом рассказал председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, передал УНН.

Детали

В результате ракетных ударов по Харькову 16 января в больнице находятся 12 пострадавших, трое из них - в тяжелом состоянии. Это женщины 39-ти и 43-х лет, которые получили тяжелые ранения и находятся в нейрохирургическом отделении, а также 77-летняя женщина находится в отделении токсикологии после отравления угарным газом - резюмировал председатель Харьковской ОГА.

Состояние других пациенток врачи расценивают как среднее и легкое. Среди повреждений - черепно-мозговые, обломочные поражения и переломы.

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Кроме того, он рассказал о состоянии детей, пострадавших во время вчерашнего обстрела села Малый Бурлук Купянского района.

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По словам Синегубова, состояние 13-летней девушки тяжелое, врачи провели необходимые оперативные вмешательства. Зато 10-летний мальчик, который получил травматическую ампутацию нижней конечности, - в среднем состоянии.

Напомним,

По данным полиции, 16 января вечером военные россии нанесли удары ракетами по Харькову. Предварительно, били из С-300. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

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