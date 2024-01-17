Из-за атаки рф на Харьков в больницах 13 раненых - ОВА
Киев • УНН
В результате российского ракетного удара по Харькову были госпитализированы 13 человек
В больницах на утро 17 января находятся 13 раненых в результате ракетных ударов российских войск по Харькову, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
Глава ОВА указал, что 16 января после 21:42 оккупанты нанесли 2 удара по Харькову ракетами С-300 со стороны российского белгорода.
"В Холодногорском районе повреждены фасады около 20 многоквартирных жилых домов, помещения частного медицинского учреждения, уничтожены 14 автомобилей. Осмотр продолжается", - отметил Синегубов в Telegram.
В результате обстрела пострадали 17 гражданских: 16 женщин в возрасте от 38 до 90 лет и 31-летний мужчина. Из них троим - оказали помощь на месте. По состоянию на сейчас в медучреждении находится 13 пострадавших: 43-летняя женщина - в крайне тяжелом состоянии, она получила тяжелое проникающее ранение. Также в тяжелом состоянии 39-летняя женщина. Остальные - в среднем и легком состояниях
Кроме того, по его словам, спасатели эвакуировали 30 человек.
Ликвидация последствий российского террора продолжается.
Дополнение
По данным полиции, 16 января вечером военные россии нанесли удары ракетами по Харькову. Предварительно, били из С-300. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Попали в многоэтажные дома.
Из-за атаки рф на Харьков в больницах 13 раненых - ОВА
В результате российского ракетного удара по Харькову были госпитализированы 13 человек.
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