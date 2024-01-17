Через атаку рф на Харків у лікарнях 13 поранених - ОВА

У лікарнях на ранок 17 січня перебувають 13 поранених внаслідок ракетних ударів російських військ по Харкову, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

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Голова ОВА вказав, що 16 січня після 21:42 окупанти завдали 2 удари по Харкову ракетами С-300 зі сторони російського бєлгорода.

"У Холодногірському районі пошкоджені фасади близько 20 багатоквартирних житлових будинків, приміщення приватної медичної установи, знищені 14 автівок. Огляд триває", - зазначив Синєгубов у Telegram.

Внаслідок обстрілу постраждали 17 цивільних: 16 жінок віком від 38 до 90 років і 31-річний чоловік. Із них трьом - надали допомогу на місці. Станом на зараз у медзакладі перебуває 13 потерпілих: 43-річна жінка – у вкрай важкому стані, вона отримала тяжке проникаюче поранення. Також у важкому стані 39-річна жінка. Інші - у середньому та легкому станах