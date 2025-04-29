Атака на Україну 29 квітня: російський дрон ненадовго залетів у повітряний простір Румунії

У ніч з 28 на 29 квітня російські загарбники здійснили серію атак безпілотників на цивільні цілі та портову інфраструктуру в Україні. При цьому один з російських БПЛА ненадовго опинився в повітряному просторі Румунії, повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Міністерства національної оборони Румунії.

Під час виконання атак на українські цілі румунська система радіолокаційного спостереження вказала на можливість того, що траєкторія одного з безпілотників, задіяних у атаці, могла на дуже короткий проміжок часу перетнути національний повітряний простір на глибині до 500 метрів у районі, розташованому приблизно за 8 км на схід від населеного пункту К. А. Росетті, повіт Тулча, причому останній контакт з цією повітряною ціллю було зафіксовано на території України