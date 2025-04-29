Атака на Україну 29 квітня: російський дрон ненадовго залетів у повітряний простір Румунії
Київ • УНН
Вночі 29 квітня російські дрони атакували Україну, один з них перетнув кордон з Румунією на 500 метрів. Румунські ВПС піднімали винищувачі для патрулювання.
У ніч з 28 на 29 квітня російські загарбники здійснили серію атак безпілотників на цивільні цілі та портову інфраструктуру в Україні. При цьому один з російських БПЛА ненадовго опинився в повітряному просторі Румунії, повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Міністерства національної оборони Румунії.
Деталі
Під час виконання атак на українські цілі румунська система радіолокаційного спостереження вказала на можливість того, що траєкторія одного з безпілотників, задіяних у атаці, могла на дуже короткий проміжок часу перетнути національний повітряний простір на глибині до 500 метрів у районі, розташованому приблизно за 8 км на схід від населеного пункту К. А. Росетті, повіт Тулча, причому останній контакт з цією повітряною ціллю було зафіксовано на території України
Повідомляється, шо 28 квітня, близько 23:30, в деяких прикордонних районах Румунії оголосили повітряну тривогу. Два літаки F-16 румунських ВПС та два Eurofighter італійських ВПС, що належать до бойової служби повітряної поліції, послідовно злетіли з 86-ї авіабази Борча та 57-ї авіабази Міхаїла Когелнічану. Винищувачі виконали місії зі спостереження та захисту повітряного простору Румунії.
Повітряна тривога закінчилася у вівторок, 29 квітня, близько 04:50, після чого бойові літаки повернулися на свої авіабази.
Міністерство національної оборони рішуче засуджує ці атаки, здійснені російською федерацією на цивільну інфраструктуру та цілі в Україні, які є невиправданими та серйозно суперечать нормам міжнародного права
Доповнення
Вночі Київ атакували ворожі БПЛА, сили ППО знищили 9 дронів. Внаслідок падіння уламків у Деснянському районі сталося займання на базі відпочинку, є руйнування.
У ніч на 29 квітня росія атакувала Україну дронами з різних регіонів. ЗСУ збили 37 "Shahed", але 47 імітаторів втрачено. Постраждали Харківська, Донецька, Дніпропетровська та Київська області.