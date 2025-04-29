Атака на Украину 29 апреля: российский дрон ненадолго залетел в воздушное пространство Румынии

В ночь с 28 на 29 апреля российские захватчики совершили серию атак беспилотников на гражданские цели и портовую инфраструктуру в Украине. При этом один из российских БПЛА ненадолго оказался в воздушном пространстве Румынии, сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Министерства национальной обороны Румынии.

Во время выполнения атак на украинские цели румынская система радиолокационного наблюдения указала на возможность того, что траектория одного из беспилотников, задействованных в атаке, могла на очень короткий промежуток времени пересечь национальное воздушное пространство на глубине до 500 метров в районе, расположенном примерно в 8 км к востоку от населенного пункта К. А. Росетти, уезд Тулча, причем последний контакт с этой воздушной целью был зафиксирован на территории Украины