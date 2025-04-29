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Атака на Украину 29 апреля: российский дрон ненадолго залетел в воздушное пространство Румынии

Киев • УНН

 • 234 просмотра

Ночью 29 апреля российские дроны атаковали Украину, один из них пересек границу с Румынией на 500 метров. Румынские ВВС поднимали истребители для патрулирования.

Атака на Украину 29 апреля: российский дрон ненадолго залетел в воздушное пространство Румынии

В ночь с 28 на 29 апреля российские захватчики совершили серию атак беспилотников на гражданские цели и портовую инфраструктуру в Украине. При этом один из российских БПЛА ненадолго оказался в воздушном пространстве Румынии, сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Министерства национальной обороны Румынии.

Детали

Во время выполнения атак на украинские цели румынская система радиолокационного наблюдения указала на возможность того, что траектория одного из беспилотников, задействованных в атаке, могла на очень короткий промежуток времени пересечь национальное воздушное пространство на глубине до 500 метров в районе, расположенном примерно в 8 км к востоку от населенного пункта  К. А. Росетти, уезд Тулча, причем последний контакт с этой воздушной целью был зафиксирован на территории Украины

- говорится в сообщении Минобороны.

Сообщается, что 28 апреля, около 23:30, в некоторых приграничных районах Румынии объявили воздушную тревогу. Два самолета F-16 румынских ВВС и два Eurofighter итальянских ВВС, принадлежащих к боевой службе воздушной полиции, последовательно взлетели с 86-й авиабазы Борча и 57-й авиабазы Михаила Когэлничану. Истребители выполнили миссии по наблюдению и защите воздушного пространства Румынии.

Воздушная тревога закончилась во вторник, 29 апреля, около 04:50, после чего боевые самолеты вернулись на свои авиабазы.

Министерство национальной обороны решительно осуждает эти атаки, осуществленные российской федерацией на гражданскую инфраструктуру и цели в Украине, которые являются неоправданными и серьезно противоречат нормам международного права

- говорится в сообщении.

Дополнение

Ночью Киев атаковали вражеские БПЛА, силы ПВО уничтожили 9 дронов. В результате падения обломков в Деснянском районе произошло возгорание на базе отдыха, есть разрушения.

В ночь на 29 апреля россия атаковала Украину дронами из разных регионов. ВСУ сбили 37 "Shahed", но 47 имитаторов потеряно. Пострадали Харьковская, Донецкая, Днепропетровская и Киевская области.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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