Астронавтка NASA, яка є рекордсменкою серед жінок, Суні Вільямс виходить на пенсію після завершення дев’ятимісячної місії

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Астронавтка NASA Суні Вільямс вийшла на пенсію після 27 років служби, провівши 608 днів у космосі та встановивши рекорд серед жінок. Її остання місія на Starliner тривала дев'ять місяців через технічні несправності, замість запланованого тижня.

Астронавтка NASA, яка є рекордсменкою серед жінок, Суні Вільямс виходить на пенсію після завершення дев’ятимісячної місії

Астронавтка NASA Суні Вільямс, яка провела понад дев'ять місяців на Міжнародній космічній станції через технічні несправності корабля Boeing Starliner, офіційно вийшла на пенсію. Космічне агентство повідомило, що її відставка набула чинності наприкінці грудня. Її колега по випробувальному польоту, Бутч Вілмор, залишив NASA ще минулого літа. Про це пише УНН.

Деталі

60-річна Вільямс, яка є колишньою капітанкою ВМС, присвятила NASA понад 27 років. За цей час вона здійснила три місії, провівши у космосі загалом 608 днів. Вона також встановила світовий рекорд серед жінок за тривалістю перебування у відкритому космосі, що склала 62 години за дев'ять виходів.

Медична евакуація NASA: екіпаж МКС успішно повернувся на Землю раніше запланованого15.01.26, 12:59 • 3993 перегляди

Остання місія Вільямс у 2024 році мала тривати лише тиждень, проте через критичні проблеми з двигунами капсули Starliner перебування на орбіті затягнулося. Зрештою, астронавти повернулися на Землю лише у березні минулого року на кораблі компанії SpaceX. Новий адміністратор NASA Джаред Айзекман назвав Вільямс "першопрохідцем у пілотованих космічних польотах" та привітав її із заслуженим відпочинком.

Майбутнє програми Boeing Starliner

Після інциденту з екіпажем Вільямс та Вілмора NASA переглянуло плани експлуатації кораблів виробництва Boeing. Наступна місія Starliner, запланована на кінець 2026 року, буде суто вантажною. Агентство прагне переконатися, що всі технічні недоліки двигунів та систем керування повністю усунуті, перш ніж знову дозволити пілотовані польоти на цьому типі суден. 

Ракета NASA для місії Artemis 2 прибула на стартовий майданчик: запуск заплановано на лютий18.01.26, 03:36 • 5041 перегляд

Степан Гафтко

