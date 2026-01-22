Астронавтка NASA, яка є рекордсменкою серед жінок, Суні Вільямс виходить на пенсію після завершення дев’ятимісячної місії

Астронавтка NASA Суні Вільямс, яка провела понад дев'ять місяців на Міжнародній космічній станції через технічні несправності корабля Boeing Starliner, офіційно вийшла на пенсію. Космічне агентство повідомило, що її відставка набула чинності наприкінці грудня. Її колега по випробувальному польоту, Бутч Вілмор, залишив NASA ще минулого літа. Про це пише УНН.

Деталі

60-річна Вільямс, яка є колишньою капітанкою ВМС, присвятила NASA понад 27 років. За цей час вона здійснила три місії, провівши у космосі загалом 608 днів. Вона також встановила світовий рекорд серед жінок за тривалістю перебування у відкритому космосі, що склала 62 години за дев'ять виходів.

Остання місія Вільямс у 2024 році мала тривати лише тиждень, проте через критичні проблеми з двигунами капсули Starliner перебування на орбіті затягнулося. Зрештою, астронавти повернулися на Землю лише у березні минулого року на кораблі компанії SpaceX. Новий адміністратор NASA Джаред Айзекман назвав Вільямс "першопрохідцем у пілотованих космічних польотах" та привітав її із заслуженим відпочинком.

Майбутнє програми Boeing Starliner

Після інциденту з екіпажем Вільямс та Вілмора NASA переглянуло плани експлуатації кораблів виробництва Boeing. Наступна місія Starliner, запланована на кінець 2026 року, буде суто вантажною. Агентство прагне переконатися, що всі технічні недоліки двигунів та систем керування повністю усунуті, перш ніж знову дозволити пілотовані польоти на цьому типі суден.

