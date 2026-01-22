$43.180.08
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 11501 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 17984 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 28618 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 20360 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 33251 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 35779 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 20895 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 21792 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причины
20 января, 20:12 • 39612 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
Астронавт НАСА, рекордсменка среди женщин, Суни Уильямс уходит на пенсию после завершения девятимесячной миссии

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Астронавт НАСА Суни Уильямс вышла на пенсию после 27 лет службы, проведя 608 дней в космосе и установив рекорд среди женщин. Ее последняя миссия на Starliner длилась девять месяцев из-за технических неисправностей, вместо запланированной недели.

Астронавт НАСА, рекордсменка среди женщин, Суни Уильямс уходит на пенсию после завершения девятимесячной миссии

Астронавтка NASA Суни Уильямс, которая провела более девяти месяцев на Международной космической станции из-за технических неисправностей корабля Boeing Starliner, официально вышла на пенсию. Космическое агентство сообщило, что ее отставка вступила в силу в конце декабря. Ее коллега по испытательному полету, Бутч Уилмор, покинул NASA еще прошлым летом. Об этом пишет УНН.

Детали

60-летняя Уильямс, бывшая капитан ВМС, посвятила NASA более 27 лет. За это время она совершила три миссии, проведя в космосе в общей сложности 608 дней. Она также установила мировой рекорд среди женщин по продолжительности пребывания в открытом космосе, составивший 62 часа за девять выходов.

Медицинская эвакуация NASA: экипаж МКС успешно вернулся на Землю раньше запланированного15.01.26, 12:59 • 3993 просмотра

Последняя миссия Уильямс в 2024 году должна была длиться всего неделю, однако из-за критических проблем с двигателями капсулы Starliner пребывание на орбите затянулось. В конце концов, астронавты вернулись на Землю только в марте прошлого года на корабле компании SpaceX. Новый администратор NASA Джаред Айзекман назвал Уильямс "первопроходцем в пилотируемых космических полетах" и поздравил ее с заслуженным отдыхом.

Будущее программы Boeing Starliner

После инцидента с экипажем Уильямс и Уилмора NASA пересмотрело планы эксплуатации кораблей производства Boeing. Следующая миссия Starliner, запланированная на конец 2026 года, будет сугубо грузовой. Агентство стремится убедиться, что все технические недостатки двигателей и систем управления полностью устранены, прежде чем снова разрешить пилотируемые полеты на этом типе судов. 

Ракета NASA для миссии Artemis 2 прибыла на стартовую площадку: запуск запланирован на февраль18.01.26, 03:36 • 5041 просмотр

Степан Гафтко

