Астронавт НАСА, рекордсменка среди женщин, Суни Уильямс уходит на пенсию после завершения девятимесячной миссии

Астронавтка NASA Суни Уильямс, которая провела более девяти месяцев на Международной космической станции из-за технических неисправностей корабля Boeing Starliner, официально вышла на пенсию. Космическое агентство сообщило, что ее отставка вступила в силу в конце декабря. Ее коллега по испытательному полету, Бутч Уилмор, покинул NASA еще прошлым летом. Об этом пишет УНН.

Детали

60-летняя Уильямс, бывшая капитан ВМС, посвятила NASA более 27 лет. За это время она совершила три миссии, проведя в космосе в общей сложности 608 дней. Она также установила мировой рекорд среди женщин по продолжительности пребывания в открытом космосе, составивший 62 часа за девять выходов.

Последняя миссия Уильямс в 2024 году должна была длиться всего неделю, однако из-за критических проблем с двигателями капсулы Starliner пребывание на орбите затянулось. В конце концов, астронавты вернулись на Землю только в марте прошлого года на корабле компании SpaceX. Новый администратор NASA Джаред Айзекман назвал Уильямс "первопроходцем в пилотируемых космических полетах" и поздравил ее с заслуженным отдыхом.

Будущее программы Boeing Starliner

После инцидента с экипажем Уильямс и Уилмора NASA пересмотрело планы эксплуатации кораблей производства Boeing. Следующая миссия Starliner, запланированная на конец 2026 года, будет сугубо грузовой. Агентство стремится убедиться, что все технические недостатки двигателей и систем управления полностью устранены, прежде чем снова разрешить пилотируемые полеты на этом типе судов.

