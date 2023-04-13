Аспекти регіональної безпеки мають бути переглянуті - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Через повномасштабне вторгнення росії в Україну, порушення країною-агресором міжнародного права аспекти регіональної безпеки мають бути переглянуті. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на першій Чорноморській безпековій конференції Міжнародної кримської платформи, передає кореспондент УНН.
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"Війна поширює свій вплив далеко за межі реальних військових дій. Порушення агресором усіх існуючих принципів міжнародного правопорядку вимагає від нас перегляду критичних аспектів регіональної безпеки. Це в інтересах кожної країни в регіоні. Ми не можемо покладатися на практику, яку ми використовували донедавна, Україна відкрита до цієї розмови", - заявив Резніков.
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Він розповів, що повномасштабне вторгнення рф, яке триває понад 400 днів, вбило тисячі людей, змусило мільйони залишити свої домівки та спричинило "військовий конфлікт такого масштабу, якого Європа не бачила за останні 80 років".
"Вторгнення зробило очевидним для європейських країн, що їжа може використовуватися як зброя, енергія може використовуватися як зброя", - додав міністр.
За його словами, за допомогою об'єднання зусиль вільного світу країни зможуть забезпечити "повернення у світ верховенства права, а не сили", і зробити Чорне море "простором миру". Також міністр нагадав, що сьогодні річниця потоплення російського крейсера "москва".
"Це стало дуже важливим і відомим місцем для дайвінгу в Чорному морі. Я вважаю, що це гарний символ сьогоднішньої події та запорука продуктивної роботи", - наголосив Резніков.
Нагадаємо
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що завдяки знищенню ракетного крейсера «москва» російський флот змушений ховатися на південь і схід від тимчасово окупованого Криму. Кремлівські мрії про десант на Одесу залишилися в минулому.