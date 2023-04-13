Аспекты региональной безопасности должны быть пересмотрены - Резников
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину, нарушения страной-агрессором международного права аспекты региональной безопасности должны быть пересмотрены. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на первой Черноморской конференции по безопасности Международной крымской платформы, передает корреспондент УНН.
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"Война распространяет свое влияние далеко за пределы реальных военных действий. Нарушение агрессором всех существующих принципов международного правопорядка требует от нас пересмотра критических аспектов региональной безопасности. Это в интересах каждой страны в регионе. Мы не можем полагаться на практику, которую мы использовали до недавнего времени, Украина открыта к этому разговору", - заявил Резников.
Детали
Он рассказал, что полномасштабное вторжение рф, которое длится более 400 дней, убило тысячи людей, заставило миллионы покинуть свои дома и вызвало "военный конфликт такого масштаба, которого Европа не видела за последние 80 лет".
"Вторжение сделало очевидным для европейских стран, что еда может использоваться как оружие, энергия может использоваться как оружие", - добавил министр.
По его словам, с помощью объединения усилий свободного мира страны смогут обеспечить "возвращение в мир верховенства права, а не силы", и сделать Черное море "пространством мира". Также министр напомнил, что сегодня годовщина потопления российского крейсера "москва".
"Это стало очень важным и известным местом для дайвинга в Черном море. Я считаю, что это хороший символ сегодняшнего события и залог продуктивной работы", - подчеркнул Резников.
Напомним
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что благодаря уничтожению ракетного крейсера «москва» российский флот вынужден прятаться на юг и восток от временно оккупированного Крыма. Кремлевские мечты о десанте на Одессу остались в прошлом.