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Аспекты региональной безопасности должны быть пересмотрены - Резников

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину, нарушения страной-агрессором международного права аспекты региональной безопасности должны быть пересмотрены. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на первой Черноморской конференции по безопасности Международной крымской платформы, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Война распространяет свое влияние далеко за пределы реальных военных действий. Нарушение агрессором всех существующих принципов международного правопорядка требует от нас пересмотра критических аспектов региональной безопасности. Это в интересах каждой страны в регионе. Мы не можем полагаться на практику, которую мы использовали до недавнего времени, Украина открыта к этому разговору", - заявил Резников.

Детали

Он рассказал, что полномасштабное вторжение рф, которое длится более 400 дней, убило тысячи людей, заставило миллионы покинуть свои дома и вызвало "военный конфликт такого масштаба, которого Европа не видела за последние 80 лет".

"Вторжение сделало очевидным для европейских стран, что еда может использоваться как оружие, энергия может использоваться как оружие", - добавил министр.

По его словам, с помощью объединения усилий свободного мира страны смогут обеспечить "возвращение в мир верховенства права, а не силы", и сделать Черное море "пространством мира". Также министр напомнил, что сегодня годовщина потопления российского крейсера "москва".

"Это стало очень важным и известным местом для дайвинга в Черном море. Я считаю, что это хороший символ сегодняшнего события и залог продуктивной работы", - подчеркнул Резников.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что благодаря уничтожению ракетного крейсера «москва» российский флот вынужден прятаться на юг и восток от временно оккупированного Крыма. Кремлевские мечты о десанте на Одессу остались в прошлом.

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