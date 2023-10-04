Арсенал промислових швейних машин для забезпечення ефективного виробництва

Завдання для швейних машин і засоби для їх реалізації

Сучасна техніка для шиття - це машини з високою ефективністю, яка досягається за рахунок оптимального балансу між ціною, продуктивністю і функціональністю.

Продуктивність за рахунок спеціалізації

Більшість агрегатів виконують обмежену кількість операцій, але роблять їх з максимально високою швидкістю, забезпечуючи при цьому бездоганну якість:

● прямострочні машини для сточування деталей;

● розпошивальні агрегати для обробки трикотажу та еластичних тканин;

● оверлоки для обрізки і обметування краю багато нитковими строчками;

● рукавні та колонкові машини з вузькою витягнутою для сточування на важкодоступних ділянках;

● стаціонарні та ручні мішкозашивальні машини;

● скорняжні - для пошиття хутряних виробів;

● вишивальні агрегати, що працюють спільно з комп'ютером;

● в'язальні автомати для ефективної заміни ручної праці.

Також до спеціалізованих належать машини для пришивання ґудзиків, обметування петель, підшивання краю.

Швидкість роботи забезпечується завдяки використанню більш потужних приводів. Це також дає можливість працювати з більш щільними тканинами, штучною і натуральною шкірою. Інтенсивне навантаження на механізми має на увазі і підвищену надійність всіх деталей і вузлів промислового швейного обладнання або можливість їхньої швидкої заміни та ремонту.

Не відволікаємося на дрібниці

Деякі агрегати, навпаки, не такі швидкісні, але надають більше технологічних можливостей.Окремо варто відзначити обладнання, в якому підвищення продуктивності досягається за рахунок істотного скорочення часу допоміжних операцій. У різних моделях це може бути:

● обрізка нитки;

● позиціонування голки;

● пристрій для швидкого заправлення нитки;

● автоматичне змащування механізмів;

● використання здвоєних голок для прокладання паралельних рядків;

● вбудоване пристосування для заточування ножів.

Чудово економлять робочий час машини з програмованими модулями, в яких можна задавати необхідні режими роботи і функції, зберігати їх у пам'яті та швидко активувати за потреби. Найефективніше комп'ютерне та електронне управління працює із сервоприводами. Такі мотори швидше реагують на зміну команд і є більш економічними за показниками енергоспоживання.

Необхідне доповнення для швейного виробництва

Якщо деякі функції неможливо поєднати у швейному агрегаті, то для їх виконання передбачено допоміжне технологічне обладнання:

● дискові та шабельні ножі для розкрою багатошарових настилів тканини;

● праски, парогенератори, прасувальні столи, преси та інша техніка для термообробки виробів;

● брусувальні машини для спуску краю шкіри.

Промислова швейна техніка це не тільки швидкість і продуктивність, а й підвищений комфорт для оператора. Виробники ретельно працюють над дизайном машини, роблячи його привабливим і ергономічним. Багато машин оснащуються світлодіодним освітленням, робочими столами, ножним керуванням та іншими пристосуваннями для зручності майстра.

Отже, сучасний арсенал швейного обладнання дає великі можливості, якими кожен може скористуватися за своїм бажанням.