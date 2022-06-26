росія знищила понад 4 тисячі житлових будинків на Харківщині - ОВА

Деталі



За його інформацією, на сьогоднішній день російська агресія зруйнувала 4 019 житлових будинків Харківщини, 97 медичних закладів, 427 навчальних установ, 62 заклади культури і 12 промислових підприємств.



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«Окупанти продовжують хаотичні обстріли нашої області, тероризуючи мирне населення. Всі ми бачили наслідки нічних ударів: зруйновані будинки та заклад медицини, пожежі та кількаметрові вирви від ракет. Ворог б’є із реактивних систем залпового вогню, завдає ракетних ударів по житлових районах та цивільних об‘єктах», - ідеться в повідомленні.



Нагадаємо

Вночі російські окупанти завдали ракетного удару по житловому району Харкова – влучили у двоповерховий будинок, травмовано двоє осіб.

Російські окупанти продовжують з артилерії та РСЗВ обстрілювати Харків та Харківську область. Протягом минулої доби ворог завдав ракетних ударів по Київському та Немишлянському районах Харкова.

Ворог обстріляв Київський район Харкова, район ХТЗ. Пошкоджено об'єкт спортивної інфраструктури. Попередньо, ніхто не постраждав. На території області протягом останньої доби окупанти обстрілювали Чугуївський, Ізюмський, Богодухівський та Харківський райони. Зруйновані житлові будинки та господарчі споруди. Є поранені та загиблі.