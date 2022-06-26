Вночі окупанти завдали ракетного удару по Харкову: є постраждалі

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"Близько 23:00 російська ракета влучила у двоповерховий будинок Холодногірського району Харкова, 2 харків’ян із вибуховими травмами госпіталізували до медичних установ. Після 00 год в Немишлянському районі окупанти обстріляли лікувальний заклад. Постраждалих немає", - зазначив Синєгубов.

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Голова ОВА зазначив, що вночі окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у Немишлянському та Холодногірському районах Харкова. Через обстріли горіли балкони квартир багатоповерхівок, автомобілі, гаражі.

По області рашисти обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський райони.

Пошкоджені житлові будинки, горіли господарчі споруди, гаражі та автомобілі.

Загалом за добу по області внаслідок російської агресії 7 осіб отримали поранення та госпіталізовані до медичних установ: Харків - 3 людини, Ізюмський район - 4 особи. У Богодухівському районі, на жаль, загинула жінка 79 років.

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Найгарячішим в області залишається Ізюмський напрямок. Ворог намагається втримати раніше зайняті позиції. ЗСУ щодня мінусують особовий склад та техніку окупантів, повідомив Синєгубов.

Нагадаємо

24 червня на Харківщині від обстрілів окупантів було поранено 13 мирних жителів, зокрема, двоє малих дітей. Три людини загинули.