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Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову: есть пострадавшие

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 июня. УНН. Ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова – попали в двухэтажный дом, травмированы два человека. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, информирует УНН.

Цитата

"Около 23:00 российская ракета попала в двухэтажное здание Холодногорского района Харькова, 2 харьковчан со взрывными травмами госпитализировали в медицинские учреждения. После 00 часов в Немышлянском районе оккупанты обстреляли лечебное учреждение. Пострадавших нет", – отметил Синегубов.

Детали

Глава ОВА отметил, что ночью оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в Немышлянском и Холодногорском районах Харькова. Из-за обстрелов горели балконы квартир многоэтажек, автомобили, гаражи.

По области рашисты обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховский, Чугуевский районы. Повреждены жилые дома, горели хозяйственные постройки, гаражи и автомобили.

Всего за сутки по области в результате российской агрессии 7 человек получили ранения и госпитализированы в медицинские учреждения: Харьков - 3 человека, Изюмский район - 4 человека. В Богодуховском районе, к сожалению, погибла женщина 79 лет.

Добавим

Самым горячим в области остается Изюмское направление. Враг пытается удержать ранее занятые позиции. ВСУ ежедневно минусуют личный состав и технику кафиров, сообщил Синегубов.

Напомним 

24 июня на Харьковщине от обстрелов оккупантов ранены 13 мирных жителей, в частности, двое маленьких детей. Три человека погибли. 

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