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Харківщина: росіяни вбили ще трьох мирних жителів, серед поранених - малі діти

Харківщина: росіяни вбили ще трьох мирних жителів, серед поранених - малі діти

Київ • УНН

 • 128293 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. За добу на Харківщині обстрілами окупантів поранено 13 мирних жителів, зокрема, двох малих дітей. Три людини загинули. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, з посиланням на інформацію ОВА повідомляє УНН

Цитата

"Цієї ночі ворог обстріляв Київський район Харкова, район ХТЗ. Пошкоджено об'єкт спортивної інфраструктури. Попередньо, ніхто не постраждав. На території області протягом останньої доби окупанти обстрілювали Чугуївський, Ізюмський, Богодухівський та Харківський райони. Зруйновані житлові будинки та господарчі споруди. Є поранені та загиблі", - повідомив Синєгубов.

Деталі

За даними голови ОВА:

  • У Чугуєві вчора поранення зазнали 6 людей, у тому числі 2 дітей 6 і 9 років.
  • Ще 1 людина поранена в селі Велика Бабка.
  • У Золочеві 1 людина поранена.
  • У селі Андріївка Ізюмського району поранено 2 цивільних.
  • У місті Балаклія вчора 2 людини загинули. Сьогодні зранку внаслідок обстрілу 1 жінка поранена, ще 1 жінка загинула, а її чоловік отримав поранення.
  • Сьогодні зранку було обстріляно село Кутузівка Харківського району. 1 людина зазнала поранення.

"На лінії зіткнення тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог зосереджений на утриманні раніше зайнятих позицій та активізував діяльність диверсійно-розвідувальних груп. У районі Ізюма росіяни обстрілюють цивільну інфраструктуру та готують продовження наступу в напрямку міста Слов'янськ. Наші захисники продовжують нищити ворога та тримати свої рубежі", - зазначив голова Харківської ОВА.

Доповнення

Харків вночі сколихнули чотири потужні вибухи, ворожа ракета поцілила у спорткомплекс.

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