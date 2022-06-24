Харків вночі сколихнули чотири потужні вибухи, ворожа ракета поцілила у спорткомплекс
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Ворог не припиняє щоденні обстріли житлових районів Харкова та населених пунктів області. Уночі по облцентру знову вдарили російські окупанти, частково зруйновано приміщення спортивного комплексу вишу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані зі зведення з ОДА, поліції, ГУ ДСНС в Харківській області.
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"Харків: вночі — 4 потужні вибухи в Індустріальному та Київському районах міста. Постраждалих, попередньо, немає", - йдеться у зведенні з ОДА за добу.
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У ГУНП в області додали, що вночі під удари ворожих ракет та снарядів потрапили Харків, село Циркуни, міста Дергачі та Чугуїв. "Пошкоджені житлові будинки, гаражі, у Харкові частково зруйновано приміщення спортивного комплексу вишу", - вказали у поліції у Telegram.
При цьому у ГУ ДСНС в області уточнили, що "ракета окупантів влучила в один зі спортивних об’єктів у Київському районі Харкова" 24 червня близько 00:26. "Будівля зазнала значних руйнувань, трапилась пожежа на площі 200 кв.м. До її ліквідації було залучено 5 оперативних відділень ДСНС. О 04:09 вогнеборцям вдалось приборкати вогонь. Попередньо, постраждалих немає", - вказали у ГУ ДСНС в Харківській області у Facebook.
Також у поліції вказали, що 23 червня російські окупанти завдали ударів системами залпового вогню по місту Чугуєву, обстріляли з артилерії смт Старий Салтів, села Одноробівку та Андріївку. Внаслідок вибухів пошкоджень зазнали приватні будинки, господарчі будівлі та автівки.
Доповнення
Протягом доби у Харківській області, за даними зі зведення з ОДА, внаслідок обстрілів росіян 10 поранених, серед них 2 дітей. Загинули дві людини.