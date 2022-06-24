Харків вночі сколихнули чотири потужні вибухи, ворожа ракета поцілила у спорткомплекс

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"Харків: вночі — 4 потужні вибухи в Індустріальному та Київському районах міста. Постраждалих, попередньо, немає", - йдеться у зведенні з ОДА за добу.

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У ГУНП в області додали, що вночі під удари ворожих ракет та снарядів потрапили Харків, село Циркуни, міста Дергачі та Чугуїв. "Пошкоджені житлові будинки, гаражі, у Харкові частково зруйновано приміщення спортивного комплексу вишу", - вказали у поліції у Telegram.

При цьому у ГУ ДСНС в області уточнили, що "ракета окупантів влучила в один зі спортивних об’єктів у Київському районі Харкова" 24 червня близько 00:26. "Будівля зазнала значних руйнувань, трапилась пожежа на площі 200 кв.м. До її ліквідації було залучено 5 оперативних відділень ДСНС. О 04:09 вогнеборцям вдалось приборкати вогонь. Попередньо, постраждалих немає", - вказали у ГУ ДСНС в Харківській області у Facebook.

Також у поліції вказали, що 23 червня російські окупанти завдали ударів системами залпового вогню по місту Чугуєву, обстріляли з артилерії смт Старий Салтів, села Одноробівку та Андріївку. Внаслідок вибухів пошкоджень зазнали приватні будинки, господарчі будівлі та автівки.

Доповнення

Протягом доби у Харківській області, за даними зі зведення з ОДА, внаслідок обстрілів росіян 10 поранених, серед них 2 дітей. Загинули дві людини.