Харьков ночью всколыхнули четыре мощных взрыва, вражеская ракета попала в спорткомплекс
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Враг не прекращает ежедневные обстрелы жилых районов Харькова и населённых пунктов области. Ночью по облцентру снова ударили российские оккупанты, частично разрушены помещения спортивного комплекса вуза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные сводки из ОГА, полиции, ГУ ГСЧС в Харьковской области.
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"Харьков: ночью — 4 мощных взрыва в Индустриальном и Киевском районах города. Пострадавших предварительно нет", - говорится в сводке из ОГА за сутки.
Детали
В ГУНП в области добавили, что ночью под удары вражеских ракет и снарядов попали Харьков, село Циркуны, города Дергачи и Чугуев. "Повреждены жилые дома, гаражи, в Харькове частично разрушены помещения спортивного комплекса вуза", - указали в полиции в Telegram.
При этом в ГУ ГСЧС в области уточнили, что "ракета оккупантов попала в один из спортивных объектов в Киевском районе Харькова" 24 июня около 00:26. "Здание пртерпело значительных разрушений, случился пожар на площади 200 кв. м. К его ликвидации было привлечено 5 оперативных отделений ГСЧС. В 04:09 огнеборцам удалось обуздать огонь. Предварительно, пострадавших нет", - указали в ГУ ГСЧС в Харьковской области в Facebook.
Также в полиции указали, что 23 июня российские оккупанты нанесли удары системами залпового огня по городу Чугуеву, обстреляли из артиллерии пгт Старый Салтов, села Одноробовка и Андреевка. В результате взрывов повреждения получили частные дома, хозяйственные здания и автомобили.
Дополнение
В течение суток в Харьковской области, по данным по возведению из ОГА, в результате обстрелов россиян 10 раненых, среди них 2 детей. Погибли два человека.