У Харківські області за добу окупанти розстріляли 2 мирних, ще 10 - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. У Харківській ОВА повідомили, що за добу окупанти розстріляли 2 мирних, ще 10 - поранені. Про це інформує УНН.
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23 червня унаслідок обстрілів російських окупантів на Харківщині є поранені та загиблі мирні жителі.
У м. Чугуїв є 6 поранених, з яких двоє дітей - 6 і 9 років. У с. Велика Бабка, Чугуївського району, 1 особа отримала поранення.
В Золочеві, Богодухівського району, також поранено 1 цивільного.
Внаслідок обстрілів окупантів постраждали 2 мешканців с. Андріївка, Ізюмського району.
Ще 2 людини загинули в м. Балаклія, Ізюмського району.
Жителів Харкова та області закликають не ігнорувати сигнали тривоги та без нагальної потреби не перебувати на вулицях.
Нагадаємо
Офіс Генпрокурора зафіксував 18 871 воєнних злочинів російських окупантів.