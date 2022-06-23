У Харківські області за добу окупанти розстріляли 2 мирних, ще 10 - поранені

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23 червня унаслідок обстрілів російських окупантів на Харківщині є поранені та загиблі мирні жителі.

У м. Чугуїв є 6 поранених, з яких двоє дітей - 6 і 9 років. У с. Велика Бабка, Чугуївського району, 1 особа отримала поранення.

В Золочеві, Богодухівського району, також поранено 1 цивільного.

Внаслідок обстрілів окупантів постраждали 2 мешканців с. Андріївка, Ізюмського району.

Ще 2 людини загинули в м. Балаклія, Ізюмського району.

Жителів Харкова та області закликають не ігнорувати сигнали тривоги та без нагальної потреби не перебувати на вулицях.

Нагадаємо

Офіс Генпрокурора зафіксував 18 871 воєнних злочинів російських окупантів.